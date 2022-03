Suomalainen reservin luutnantti Ralf liittyi Ukrainan armeijaan – myös 18-vuotias suomalaisopiskelija lähtee rintamalle perheen vastustuksesta huolimatta: "Jos tunnet halua rauhaan"

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että suomalaisten parissa on ollut kiinnostusta liittyä vapaaehtoisena Ukrainan joukkoihin. Ukraina on ilmoittanut perustavansa niin sanotun kansainvälisen legioonan ulkomaisille taistelijoille ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on omilla ulostuloillaan kannustanut ulkomaalaisia vapaaehtoisia saapumaan ja tarttumaan aseeseen.

MTV Uutiset on ollut yhteydessä useampaan suomalaiseen, jolla on aikomus lähteä Ukrainaan tai on jo maassa. Heistä ainakin yksi on ollut Ukrainan rintamalla jo aiemmin Venäjän tukemia separatistialueita vastaan. Valtaosa heistä ei ole halunnut antaa haastattelua asiassa ainakaan toistaiseksi.

Ralf lähti rintamalle

Tiedossa on kuitenkin jo ainakin yksi suomalainen, joka on liittynyt Ukrainan joukkoihin kutsun jälkeen. Alankomaissa asuva suomalainen Ralf Sirén on antanut useammalle suomalaismedialle haastattelun matkastaan Ukrainan armeijan palvelukseen, minkä lisäksi hän raportoi vapaaehtoisena sotaan lähtemisestään sosiaalisessa mediassa.

MTV on ollut yhteydessä mieheen, joka kertoo olevansa nyt sotilastukikohdassa. MTV ei ole ehtinyt saada tältä haastattelua, eikä ole pystynyt tarkistamaan tämän kertomuksia. Miehen tarinasta on uutisoinut aiemmin muun muassa Hufvudstadsbladet.

Julkaisuissaan hän kertoo tarvinneensa Ukrainan rajan ylitykseen vain passin, vaikka odotusaika olikin rajalla pitkä. Facebook-tilillään tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Sirén kertoi joutuneensa matkustamaan sotilastukikohdasta toiseen löytääkseen oikean paikan.

Sirén kertoo olevansa ensimmäinen suomalainen paikalla, mutta tavanneensa jo muita vapaaehtoisia muista Pohjoismaista sekä Virosta ja Yhdysvalloista. Vapaaehtoisten sotilasosaaminen on hänen mukaansa hyvin vaihtelevaa, osan ollessa kokonaan vailla armeijakoulutusta ja osan oltua jo aiemmin taisteluissa.

Sirén on itse kolmekymppinen reservin luutnantti.

Mies kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja muilta potentiaalisista vapaaehtoisilta, ja kertoo rakentavansa nyt verkostoa paikallisista hyvää englantia puhuvista ukrainalaisista auttamaan uusia vapaaehtoisia.

Suojelupoliisi arvioi aiemmin MTV Uutisille, että se odottaa sotaan osallistuvan jonkin verran vierastaistelijoita. Tarkempaa arvioita määristä se ei tehnyt. Lähteminen vierastaistelijaksi on laillista, jos ei syyllisty alueella sotarikoksiin tai terrorismiin.

18-vuotias suomalaisopiskelija kannustaa kaikkia Ukrainaan vapaaehtoisiksi

MTV Uutisten tiedossa on muitakin vapaaehtoisia Ukrainaan lähtijöitä. Yksi heistä on 18-vuotias pohjoiskarjalaisopiskelija, joka aikoo Ukrainaan Puolan kautta. Lentoliput on ostettu ystävien ja perheen vastustuksesta huolimatta.

– Haluan tehdä jotain, jolla on merkitystä ja kannustan kaikkia, jotka pystyvät, tekemään saman ratkaisun, hän sanoo.

– Jos tunnet velvollisuutta ja halua rauhaan tee se, jos et, älä tee, hän toteaa.

Hän kertoo Euroopassa olevan tietääkseen kokoontumispisteistä, joiden kautta voi ilmoittautua mukaan vapaaehtoiseksi. Hän kertoo myös, ettei ole lähdössä yksin.

– Meitä on ainakin kymmenen suomalaista miestä lähdössä auttamaan, mutta lähtijöitä on ympäri Eurooppaa, hän kertoo.

Nuorukaisen tarkoitus on mennä ensisijaisesti Puolan puolelle jakamaan humanitääristä apua Ukrainasta saapuville pakolaisille, mutta on valmistautunut menemään tarvittaessa myös Ukrainaan.

– En välttämättä joudu etulinjaan, kun en ole käynyt armeijaakaan. Asetta osaan käyttää, koska metsästän, hän kertoo.