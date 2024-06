Suomalaiset ovat huolissaan ikääntyneiden hoidon laadusta – näistä asioista ei haluta luopua hoivakodissakaan

Peräti 87 prosenttia kyselyyn vastanneista on huolissaan nykyisestä ikääntyneiden hoidon tasosta.

Hoivakotiin pääsyn sujuvuutta epäillään

Vain joka kymmenes vastaaja uskoo, että hoivakotiin pääsy on Suomessa sujuvaa ja nopeaa.

– Suomalaisten usko ikääntyneiden hoivaan on selvästi heikentynyt. Tämä on haaste, johon meidän hoivapalvelujen tarjoajien on tartuttava ja tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, Rinnekotien palvelujohtaja Hanna Ekman tiedotteessa.