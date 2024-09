Valtaosa suomalaisista ei usko, että he saavat hoivapalveluja, kun sitä tarvitsevat – "Varaa vain hyvätuloisilla"

– Tulokset eivät niinkään yllätä vaan pikemminkin todentavat sitä tosiasiaa, mitä hoivapalveluille kuuluu. Nyt meillä on dataa keskustelun ja toiminnan tueksi. Ratkaisevaa on nyt se, miten toimimme yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kesken varmistaaksemme, että ihmiset saavat oikeat palvelut oikeaan aikaan, toteaa Attendon myynti- ja kumppanuusjohtaja Iina Vartia .

– Kun ihmisten luottamus hoivaan on koetuksella, on varmistettava, että palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti niin, että samalla rahalla saadaan palveluita useammalle.

– Tässä tuhlataan paitsi taloudellisia resursseja, myös ihmisten ainutkertaista toimintakykyä. Näillä kaikilla ryhmillä on omat tarpeensa, joihin vastaaminen määrittelee sen, millainen hyvinvointiyhteiskunta Suomi oikeasti on. Tähän tilanteeseen peilaten ei ole yllättävää, että kyselyn tulokset ovat sellaisia kuin ovat. Ihmisten luottamuksen rapautumiselle on olemassa todellisuuspohja.