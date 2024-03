IS: Emma-gaalan vessoista löytyi jälkiä rankasta huumekoktailista

Ilta-Sanomat kertoo löytäneensä 17. helmikuuta Espoossa pidetyn Emma-gaalan wc-tiloista kokaiinin ja muiden huumausaineiden jäämiä.

Huumeiden jäämiä etsittiin liinoilla, joiden väri muuttuu siniseksi, kun ne ovat kosketuksissa kokaiinin kanssa. Liinat reagoivat gaalahallin permantotason miesten vessan tilojen pintoihin positiivisesti.

IS vei kerätyt näytteet laboratorioon, jossa liinoista löydettiin kokaiinin lisäksi amfetamiinin, metamfetamiinin, MDMA:n eli ekstaasin ja kokaetyleenin jäämiä.

Lehden mukaan testattua wc:tä käytti gaalaillan aikana sekä artistit ja kutsuvieraat että muu gaalayleisö.

Käyttäjät rahoittavat järjestäytynyttä rikollisuutta

Jätevesitutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on erityisen yleistä pääkaupunkiseudulla. Kokaiini on hyvin kallista, ja siitä on tullut yleinen hyvätuloisten käyttämä huumausaine.

Suomessa on jo pitkään puhuttu siitä, että huumausaineiden, erityisesti juuri kokaiinin, käyttö julkisuuden henkilöiden piirissä on uskottua yleisempää. Asiasta on kuitenkin saatu melko vähän suoria todisteita, ja keskustelua on käyty lähinnä huhujen pohjalta.

Rikosylikomisario Thomas Elfgren kertoi aiemmin MTV:lle, että tilastot puhuvat varakkaiden ihmisten kokaiinin käytön puolesta.

– Tilastojen valossa sitä käyttävät tällä hetkellä eniten he, joilla on siihen varaa. Eli varakkaampi keskiluokka, tavalliset ihmiset, jotka käyvät töissä. Alkoholin sijasta viikonloppuisin he käyttävät lähinnä kokaiinia, Elfgren kertoi.

Huumeita käyttävät ihmiset rahoittavat järjestäytynyttä rikollisuutta.