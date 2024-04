Kansainvälinen liiga toi Suomeen kokaiinia pienlentokoneella – takavarikkoon iso määrä huumeita ja rahaa

Poliisi epäilee pienlentokonetta kuljettaneita henkilöitä 20 kilon kokaiinierän salakuljettamisesta. Esitutkinnan aikana on vangittu 12 henkilöä, joista seitsemän on yhä vangittuna.

Työmiehille kovia tuomioita

Keskusrikospoliisin tiedottamassa tapauksessa epätavallista oli se, että huumeita tuotiin Suomeen muun muassa pienlentokoneella. Tapa on tuttu ennemminkin maailmalta ja poliisisarjoista kuin Suomesta.

– Otetaan mallia maailmalta ja sarjoista. En tiedä vastaavaa aikaisempaa Suomessa tehdyn. Enemmän on tehty ihmissalakuljetuksia laivoilla ja lentokoneilla. Edelleen huumeita tulee eniten rekoilla Suomeen ja yksittäisiä muuleja laivoilla, Tolvanen kertoo.

– Näissä kansainvälisissä huumejutuissa tyypillistä on, että siellä on organisaatiossa työmiehiä, eli kenttämiehiä. Itsekin kun oikeudessa olen näitä juttuja istunut, niin aina jossakin vaiheessa huomataan, että ylin porras puuttuu ja syytettyjen penkillä istuu alempia tekijöitä, asianajaja Kari Eriksson sanoo.

– Joskus se suorastaan harmittaa, kun näkee oikeudessa hyvin tavallisia, vähän reppanoita kavereita, ja he kantavat vastuun. Rangaistus ikään kuin valuu alaspäin, Eriksson jatkaa.

– Se on heille itselleen hankalinta, koska he ottavat paljon kovempia tuomioita kuin mitä he ansaitsisivat.