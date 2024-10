Poliisilta varoitus tilin lainaajille: ”Edessä on poliisin kolkko putka” – näin vältät nettihuijaukset

– Asianomistajille on lähetetty linkki, jota klikkaamalla ja kirjautumispyyntöön reagoimalla verkkopankkitunnukset ovat päätyneet rikollisille. Asianomistajien tilit on tyhjennetty bulvaanin tilille ja varallisuus on välitetty ulkomaille. Tässä tapauksessa rikoshyöty on lisäksi muunnettu uusiksi matkapuhelimiksi, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tommi Juvonen poliisin tiedotteessa.