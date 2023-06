Suomalaiset aivan kuistilla: Pitääkö peltoauto ja peräkärrykin vakuuttaa?

Lakisääteisen liikennevakuutuksen laajuus on suomalaisilla huonosti tiedossa, Liikennevakuutuskeskus kertoo tiedotteessaan. Se muistuttaa, ettei liikennevakuutuksen sisällössä ja korvauksissa ole eroa vakuutusyhtiöiden välillä. Liikennevakuutuksen lakisääteisyyttä arvostaa kyselyn mukaan "yli puolet" suomalaisista, mikä ei kuulosta erityisen mairittelevalta.

Peltoauto ja peräkärrykin tarvitsevat pakollisen liikennevakuutuksen

Henkilöautojen vakuutusvelvollisuus on lähes kaikilla suomalaisilla tiedossa. Sen sijaan vain puolet tietää, että myös perävaunulle on otettava vakuutus. Sähköpyörien ja -potkulautojen liikennevakuutuksiin liittyvistä säännöistä kartalla on vain joka viides.