Kuulostaako tämä reilulta? Liikennevakuutuskeskus varoittaa mokasta, joka voi tulla järjettömän kalliiksi: "Ei saa ajaa metriäkään"

Mitä tapahtuu, jos jää kiinni?

Ajoneuvon luvattomasta liikennekäytöstä seuraa takautuvia maksuja, kuten vakuuttamattomuusmaksu ja ajoneuvovero, jotka laskutetaan koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut poistettuna liikennekäytöstä. Maksu ei siis perustu päiviin, jolloin autolla on ajettu luvatta, vaan esimerkiksi vuotta aiemmin liikennekäytöstä poistetusta autosta maksetaan maksut koko vuoden ajalta, vaikka sillä olisi ajettu luvatta vain yhtenä päivänä.

– Maksun luonne on toimia sanktiona, ja seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Takautuvat maksut voivatkin tulla erittäin kalliiksi, varsinkin jos vakuuttamattomuusaika on ollut pitkä, muistuttaa tiedotteessa Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen.