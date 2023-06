Autoilija voi kohdata ikäviä yllätyksiä ulkomailla: "Enpä ole toista kertaa sitä virhettä tehnyt"

Muistilista automatkailijalle Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja niiden ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa. Vakuutusyhtiöstä saatavalla vihreällä kortilla voit osoittaa liikennevakuutuksesi voimassaolon. Vihreä kortti on joissain maissa pakollinen, mutta se onkin syytä pitää mukana aina Pohjoismaiden ulkopuolella autoillessa.

Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvataan liikenteen henkilövahinkoja sekä ulkopuoliselle aiheutuneita omaisuusvahinkoja. Vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta korvataan omalle ajoneuvolle sattuneita vahinkoja.

ETA-maiden ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa myös kaskovakuutukseen kuuluva ulkomaan vastuuvakuutus on tarpeen.

Automatkalle ulkomaille tarvitset myös rekisteriotteen teknisen osan, mahdollisen valtakirjan rahoitusyhtiöltä tai muulta ajoneuvon omistajalta sekä tietysti passin tai muun henkilötodistuksen.

Joissain maissa ensiapulaukku ja heijastinliivi ovat pakollisia varusteita.

Muista pitää matkavakuutus voimassa.

Päivitä navigaattori tai puhelimen karttasovellus ennen reissua.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin ulos vihreä kortti -järjestelmästä kesäkuun 2023 alussa. Osa vakuutusyhtiöistä on rajannut Venäjän ja Valko-Venäjän pois myös kaskovakuutuksista.