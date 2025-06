Podcast: Riitta Havukainen avoimena kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta: "Kerran vielä kosket, niin saat niin turpaasi"

Näyttelijä Riitta Havukainen avautuu seksuaalisesta häirinnästä teatterien kulisseissa Viisaat naiset -podcastissa.

Näyttelijä Riitta Havukainen, 70, on tehnyt valtaosan työurastaan ennen Me too -aikaa, eli aikaa, jolloin seksuaaliseen häirintään alettiin kiinnittää toden teolla huomiota.

Havukainen puhuu aiheesta Anni Ihamäen Viisaat naiset -podcastin uusimmassa jaksossa.

Hänen mukaansa ennen Me too -liikettä oli normi, että "sedät hallitsevat". Hän kertoo podcastissa "kiinnityssohvasta", mikä tarkoitti, että teatterinjohtaja kutsuu näyttelijän työhuoneeseensa ja tarkoitus oli harrastaa seksiä.

– Tiedän, että miesohjaaja on sanonut naiselle, että "Muut voivat lähteä, jää sinä tänne vielä. Nyt annat tai lähdet ulos tästä projektista", Havukainen muistelee podcastissa kohtaamiansa häirintätapauksia.

Tämän jälkeen nainen otti Havukaisen mukaan mieskavereita mukaan, marssi ravintolaan, jossa tiesi kyseisen ohjaajan käyvän ja veti ohjaajaa ravintolan edustalla turpaan. Työpaikka kuitenkin säilyi.

Näyttelijä kertoo podcastissa lääppimisestä kulisseissa, kun hän oli menossa lavalle itkukohtauksen merkeissä, kun hänen kuvitteellinen vauvansa oli kuollut.

– Sitten siihen tulee yksi saatanan tahmatassu taakseni ja huomaan, että kädet ovat perseessä. Keskelle tällaista mielentilaa…ja vaikka olisi mikä mielentila. Sanoin, että "kerran vielä kosket, niin saat niin turpaasi", Havukainen kertaa tapahtumia jaksossa.

Helsingin kaupunginteatterissa häntä puolestaan varoitettiin eräästä ihmisestä, jonka kanssa ei kannattanut mennä samaan hissiin.

Havukainen ei kaikesta huolimatta tunne katkeruutta tällaisia miehiä kohtaan, vaan on onnellinen siitä, että sellaiset ajat ovat takanapäin.

Näyttelijä on tunnettu muun muassa Paratiisi-sarjasta, Risto Räppääjä -elokuvista ja Fakta homma -komediasarjan Hansun roolista.