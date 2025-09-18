Helsingin Suomalainen Klubi on päättänyt äänestää jälleen naisten pääsystä klubin jäseniksi.
Äänestys järjestetään tiedotteen mukaan vielä kuluvan syksyn aikana. Äänestys koskee 1960-luvulla sääntöihin lisätyn pykälän poistamista. Pykälän mukaan vain miehet voivat olla klubin jäseniä.
Edellisen kerran vastaava äänestys järjestettiin vuosi sitten. Tuolloin naisten jäsenyyttä kannattavat eivät saaneet riittävää enemmistöä äänestyksessä.
Naisten jäsenyyden puolesta äänesti kokouksessa noin 70 prosenttia, kun sääntöjen muuttamiseen olisi tarvittu 75 prosenttia äänistä.