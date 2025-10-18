Klubin puheenjohtajaan pettyneet luulivat, ettei naisasiaa käsitellä ainakaan ennen 150-vuotisjuhlaa. Puheenjohtaja sanoo muuttaneensa mieltään elokuussa.

Helsingin Suomalaisen Klubin avaamista naisille ajetaan virheellisin perustein. Näin katsoo klubin jäsenistä koostuva, klubin perustamisvuoden mukaan nimetty Ryhmä 1876, joka vastustaa naisten jäsenyyden mahdollistavaa sääntömuutosta.

Sääntömuutoksesta on lokakuun 30. päivänä luvassa jälleen uusi äänestys, jossa vähintään kolmen neljäsosan eli 75 prosentin on tuettava muutosta. Jos näin käy, asiasta pidetään vielä toinen äänestys.

Aiemmissa kahdessa äänestyksessä ehdotus ei ole mennyt läpi, sillä sääntömuutoksen kannatus on jäänyt vajaaseen 70 prosenttiin.

Klubin johtokunnalle toimitetun, sääntömuutosta vastustavan julkilausuman on allekirjoittanut 48 klubin jäsentä, joista STT tapasi tällä viikolla kuusi. He antoivat haastattelun yksittäisten jäsenten roolissa, eivät kaikkien julkilausuman allekirjoittaneiden puolesta.

Haastatellut sanoivat, että klubin puheenjohtaja Veli-Pekka Dufva ja muu johtokunta eivät ole antaneet oikeaa tietoa kampanjoidessaan sääntömuutoksen puolesta.

Luottamus petetty?

STT:n tapaama porukka kutsuu itseään miesmyönteisiksi, ei naisvastaisiksi. He kertoivat kokevansa, että johtokunta oli torpannut sääntömuutosta vastustavan kampanjan tyystin.

He eivät esimerkiksi olleet saaneet käyttää klubin viestintäkanavia tai jäsenten sähköpostiosoitteita omien kannanottojensa jakamiseen, vaan ainoaksi viestintävälineeksi oli heidän mukaansa jäänyt vajaan 500 jäsenen Facebook-ryhmä. Jäseniä klubissa on yhteensä noin 3 000.

Torstaina klubin jäsen Misa Ahola kertoi STT:lle, että johtokunta oli päättänyt lähettää julkilausuman koko jäsenistölle.

STT lähetti puheenjohtaja Dufvalle kysymykset keskiviikkona, ja hän vastasi niihin lomamatkaltaan ulkomailta sähköpostitse myöhään torstaina. Hän sanoi, että johtokunta oli vastannut sille osoitettuun julkilausumaan virallisesti sekä jakanut molempien osapuolien viestit koko jäsenkunnalle.

Dufva myös korosti, että esimerkiksi jäsenrekisteriä ja sen yhteystietoja ei tietoturvasyistä luovuteta kenellekään.

Kuusikon mukaan Dufva oli luvannut, ettei uutta äänestystä naisten jäsenyydestä järjestettäisi ennen klubin 150-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Dufva kertoi STT:lle olleensa keväällä sitä mieltä, että asiaa on syytä miettiä rauhassa. Tutustuttuaan elokuussa talous- ja hallintotoimikunnan skenaariotyöhön hän kuitenkin vakuuttui siitä, että muutoksen aika on nyt.

Taloustilanne yksi kiistanaihe

Näkemykset eroavat myös siitä, miten klubin taloustilannetta pitäisi hoitaa. Kokoomuksen puoluetoimiston muuton jälkeen klubikiinteistön toimistotilaa on ollut tyhjillään, mikä on käynyt klubin kukkarolle.

Ahola sanoi STT:lle halunneensa vuokrata osan tyhjillään olevasta tilasta yrityksensä käyttöön. Hän kertoi kuitenkin perääntyneensä aikeistaan, koska samassa yhteydessä esiin nousi keskustelu naisten jäsenyydestä.

Dufvan mukaan klubille ei ole tullut sellaisia vakavasti otettavia tarjouksia, jotka olisivat sen taloudellisen tilanteen kannalta ratkaisevia.

Sääntömuutosta on perusteltu jäsenmaksujen tuomalla rahalla. Haastateltavat sanoivat, että taloustilannetta on julkisuudessa vääristelty ja että ratkaisuksi on esitetty ainoastaan klubin avaamista naisille, ei mitään muita vaihtoehtoja. He eivät usko, että jäsenyys edes kiinnostaa naisia niin paljon, että sillä olisi suurta merkitystä klubin taloudelle.

Puheenjohtaja Dufva kertoi sähköpostissaan, että kaikki laskelmat perustuvat faktoihin ja ennusteisiin, jotka päivittyvät tilanteiden muuttuessa.