Amerikkalainen TV-tähti matkusti pika-aikataululla Suomeen – tämä piirre suomalaisissa lumosi hänet Yhdysvaltalainen toimittaja ja TV-persoona pitää Suomea edelläkävijänä yhdessä asiassa. Naisasian puolesta Suomeen vain muutaman viikon varoajalla matkustanut yhdysvaltalainen TV-tähti kertoo saaneensa Suomesta toivoa paremman yhteiskunnan rakentamiseen kotimaassaan. Näyttelijä Mia Ehrnroothin lauantaisessa naisten voimaantumistapahtumassa Charlie Goes To oli puhumassa naisia mahdollisimman laajalta alalta. Puhujina oli muun muassa entinen pääministeri Sanna Marin, Woltin toimitusjohtaja Marianne Vikkula ja näyttelijä Minna Haapkylä. Mukana tapahtumassa oli myös yhdysvaltalainen journalisti ja TV-persoona Simone Boyce. Ehrnrooth sai idean tapahtumalleen vierailtuaan Boycen edustaman Hello Sunshine -ryhmän vastaavasta tapahtumasta Los Angelesissa pari vuotta sitten. Hello Sunshine pyrkii nostamaan naisia tarinoiden keskiöön ja muuttaa naisiin liittyvää kerrontaa ympäri maailman. – Kun Mia oli minuun yhteydessä tämän kansainvälisen yhteenliittymän perustamisesta, missä on tasa-arvon puolesta taistelevia naisia, oli helppoa vastata kyllä, Boyce kertoo. Häneen Ehrnrooth tosin oli yhteydessä vasta vähän aikaa sitten.





– Tämä tapahtui kolme viikkoa sitten. Tapasimme kerran illallisella ja nyt olen täällä Suomessa! Se on mielestäni osoitus suomalaisten naisten, kuten Mian päättäväisyydestä ja sisukkuudesta.

Suomessa voidaan puhua asioista suoraan

Boycea kiehtoo Suomen toistuva menestyminen onnellisuustutkimuksissa.

– Tämä on maa, johon olen halunnut pitkään tulla tekemään juttua. Olen havainnut, että Suomi on sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijä.

Hän näkee Suomen onnellisena ja hyvinvoinnin etusijalle asettavana yhteiskuntana. Suomessa on myös hänen mukaansa pitkä perinne naisista, jota ovat olleet muutoksen edelläkävijöitä.

– Olen oppinut paljon siitä, miten naiset voivat saada aikaan muutoksia luodakseen parempaa yhteiskuntaa ja tulevaisuutta.

Ernrooth kertoo suomalaisten rehellisyyden tehneen vaikutuksen Boyceen. Ernroothin mukaan Charlie Goes To -tapahtumassa voi puhua oikeista haasteista.

– Voimme puhua vaikka, että miltä tuntuu kärsiä huijarisyndroomasta tai siitä että epäonnistuessaan uskaltaa silti tehdä asioita.

Hän nostaa Marinin esimerkiksi.

– Jos normaali ihminen on sanonut aamupalaverissa jotain hassua, hän menee viikoksi peiton alle piiloon ja ajattelee, että "en enää ikinä puhu julkisesti". Marin jatkaa.

Haastattelun juontaja Teresa Meriläinen-Aho huomauttaa Marinin kertoneen, ettei hän halunnut korostaa nuoruuttaan tai sukupuoltaan hoitaessaan pääministerin tehtäviään.

– Kuinka tämä ajatus istuu tapahtumaanne?

Boycen mukaan tämän on juuri heidän tavoitteensa.

– Tavoitteenamme on, että pääsemme yhteiskuntana pisteeseen, jossa meidän ei tarvitse korostaa sitä, että olemme naisia.

Suomalaisten naisten toiminta inspiroi

Boyce raportoi MSNBC:n kirjeenvaihtajana Marinista tämän virkakauden aikana.

– Hänen tyyneytensä ja kykynsä selviytyä kahdesta keskeisestä globaalista kriisistä, pandemiasta ja Ukrainan sodasta, teki minuun todellisen vaikutuksen.

Boyce kertoo inspiroituvansa Marinin kyvystä sukeltaa tilanteisiin siitä huolimatta, vaikka hän tuntisi itsensä heikosti valmistautuneeksi.

– Hän puhui tästä aiheesta Charlie Goes To -tapahtumassa. Hän on valmis hyppäämään syvään päähän, koska se kasvattaa luonnetta.

Boycen matka Suomeen on antanut hänelle toivoa, että yhdysvaltalaiset naiset voisivat saada aikaan samanlaisen muutoksen kuin Suomessa.

Hän kertoo viihtyneensä Suomessa ja siirsi jo paluupäiväänsä Yhdysvaltoihin.

– Olen Helsingin ja Suomen suuri fani. En halua lähteä!