Suomalaiselta NHL-pelaajalta upea ilta: Sidney Crosby jopa harmitteli hänen puolestaan
Joona Koppanen (vas.) keräsi kehuja Pittsburgh Penguinsin voitto-ottelun jälkeen.
Julkaistu 17.11.2025 07:29
Tuomas Hämäläinen, MTV URHEILU – STT
Pittsburgh Penguinsin suomalaishyökkääjä Joona Koppanen nappasi jääkiekon NHL-kauden ensimmäisen tehopisteensä ja sai kapteeni Sidney Crosbyn kehut.
Pittsburgh Penguinsin Joona Koppanen oli vahvassa vireessä Tukholmassa Global Series -viikonlopun jälkimmäisessä ottelussa Nashville Predatorsia vastaan. Hän alusti avauserän kolmannella minuutilla Parker Wotherspoonin viimeistelemää avausosumaa ja tilastoi kauden ensimmäisen tehopisteensä.
– Siinä saatiin kiekko kulmaan ja koetin auttaa siihen keskelle, saada vaihtoehdon siihen. Sitten nousin viivaan ja pelattiin (Danton) Heinenin kanssa hyvä maski, ja pakin veto meni sisään, Koppanen kertoi NHL:n verkkosivujen mukaan.
Suomalainen oli vahvasti auttamassa parissa muussakin maalissa, kuten Sidney Crosbyn iskemässä 3–0-rysässä.
– Kaveri vaihtoi hyvin hyökkäysalueen vaihdon, ja pääsin suoraan siihen sinisen päälle. Katsoin siinä, että 87 (Sidney Crosby) oli vapaana, ja hän antoi kiekon mennä toiselle puolelle. Sitten pelattiin taas pakille (Kris Letang), joka laukoi. Siitä tuli hyvä ripari, ja Crosby sai siitä maalin, Koppanen kertasi.
4–0-syntyi tyhjään maaliin. Koppasen ketjun tehtävänä oli saada kiekko pois omista, mutta Blake Lizotte muutti suunnitelmaa lennosta.
– Sain kiekon pois alueelta ja lähdin vähän paineistamaan. Lizotte otti hyvin kiekon pois, karkasi ja naulasi pelin meille, Koppanen setvi.
Kehuja
Nashville Predatorsin Matthew Wood seurasi jäissä, kun Pittsburgh Penguinsin Joona Koppanen painoi menemään.
Päävalmentaja Dan Muse kehui Koppasen pelanneen hyvän ottelun ja olleen tapansa mukaan erittäin vastuullinen puolustuksellisesti. Kehuja suomalaiselle antoi myös kapteeni Crosby.
– Hän on kookas ja ulottuva pelaaja. Hän pelasi alivoimaa, otti aloituksia ja pelasi monissa eri tilanteissa. Hän pelaa todella vastuullisesti puolustuspäässä, Crosby sanoi.
Kanadalaiskonkari lisäksi harmitteli, miten lähellä Koppasen kauden avausmaali oli.
– Hänellä oli ottelun loppupuolella paikka ohjata kiekko maaliin. Olisi ollut hienoa, jos hän olisi saanut siitä maalin.
Koppanen otti itsekin tilanteeseen kiinni.
– Tietenkin oli yksi hyvä paikka, josta olisi voinut tehdä maalin, mutta kyllä pitää olla tyytyväinen, että sai syöttöpisteen aikaiseksi.
Predatorsin suomalaisvahdeista vuorossa oli tällä kertaa Juuse Saros, joka torjui ottelussa 18 kertaa. Kaikki kolme Saroksen taakse tehtyä maalia syntyivät avauserässä.
Kevin Lankinen kesti vyöryn
Vancouver Canucksin suomalaisvahti Kevin Lankinen kesti puolestaan Tampa Bay Lightningin vyörytyksen ja torjui joukkueensa 6–2-vierasvoittoon.
Lankinen torjui ottelussa yhteensä 28 kertaa. Toisessa päässä viidesti ohitetulle ruotsalaisvahti Jonas Johanssonille torjuntoja kertyi vain 12.
Johanssonin maalia kohti tuli ensimmäisessä erässä vain yksi laukaus, kun Lankista kohti pommitettiin 13 kertaa.
Lankinen ohitettiin ensimmäisen kerran avauserän lopulla, ja Tampa Bay meni toisessa erässä 2–0-johtoon. Loppupeli olikin Vancouverin juhlaa. Vierasjoukkueen maaleista peräti viisi syntyi ottelun päätöserässä, joista viimeinen viimeisteltiin tyhjään maaliin.
Noin 12 minuuttia pelannut Vancouverin suomalaissentteri Aatu Räty sai kolmannessa erässä jäähyn poikittaisesta mailasta.
Canucks katkaisi voitollaan kolmen pelin tappioputken.
Minnesota Wild päihitti kotihallissaan Vegas Golden Knightsin 3–2-lukemin jatkoajalle venyneessä ottelussa.