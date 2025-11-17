Pittsburgh Penguinsin suomalaishyökkääjä Joona Koppanen nappasi jääkiekon NHL-kauden ensimmäisen tehopisteensä ja sai kapteeni Sidney Crosbyn kehut.

Pittsburgh Penguinsin Joona Koppanen oli vahvassa vireessä Tukholmassa Global Series -viikonlopun jälkimmäisessä ottelussa Nashville Predatorsia vastaan. Hän alusti avauserän kolmannella minuutilla Parker Wotherspoonin viimeistelemää avausosumaa ja tilastoi kauden ensimmäisen tehopisteensä.

– Siinä saatiin kiekko kulmaan ja koetin auttaa siihen keskelle, saada vaihtoehdon siihen. Sitten nousin viivaan ja pelattiin (Danton) Heinenin kanssa hyvä maski, ja pakin veto meni sisään, Koppanen kertoi NHL:n verkkosivujen mukaan.

Suomalainen oli vahvasti auttamassa parissa muussakin maalissa, kuten Sidney Crosbyn iskemässä 3–0-rysässä.

– Kaveri vaihtoi hyvin hyökkäysalueen vaihdon, ja pääsin suoraan siihen sinisen päälle. Katsoin siinä, että 87 (Sidney Crosby) oli vapaana, ja hän antoi kiekon mennä toiselle puolelle. Sitten pelattiin taas pakille (Kris Letang), joka laukoi. Siitä tuli hyvä ripari, ja Crosby sai siitä maalin, Koppanen kertasi.