Carolina Hurricanesin Sebastian Aho oli joukkueensa jatkoaikasankari, kun Vancouver Canuks kaatui maalein 4–3.

Aho oli pelipäällä, hän syötti avauserässä Andrei Svetsnikovin 1–0-osuman. Svetsnikov keräsi illan aikana kaikkiaan tehot 2+1.

Peli eteni 3–3-tilanteessa jatkoajalle, jossa Aho nousi isosti esiin. Suomalainen asteli siniviivalta ennakkoluulottomasti laukaisupaikkaan ja tälläsi raivokkaan rannelaukauksen ohi Canucks-koppari Kevin Lankisen.

Hurricanes on itäisessä konferenssissa toisena NJ Devilsin perässä. Kolmannen kerran putkeen hävinnyt Canucks on lännessä sijalla 13.

Aho on kerännyt alkukaudella 7+11=18 pistettä.

Nashville voitti Tukholmassa

Pohjois-Amerikan ulkopuolella vierailevat Nashville Predators ja Pittsburgh Penguins kohtasivat perjantai-iltana Ruotsin Tukholmassa.



Nashville katkaisi ruotsalaisjäillä viiden tappion putkensa. Illan ruotsalaisonnistumisen toimitti Filip Forsberg, joka laukoi Predatorsin tasoitusmaalin kolmannen erän lopulla. Tennesseeläiset päihittivät Penguinsin lopulta Steven Stamkosin 2–1-osumalla pian jatkoajan alettua.



Nashvillen maalia vartioinut Juuse Saros pysäytti kiekon 16 kertaa.



Predators ja Penguins pelaavat Tukholmassa kaksi Global Series -ottelua. Seuraava kerran joukkueet kohtaavat Avicii Arenalla sunnuntaina. Kyseessä on 15. kausi, kun NHL:n runkosarjaotteluita pelataan Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Penguins pelaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella ensimmäistä kerran sitten vuoden 2008. Tuolloin pennsylvanialaisjoukkue kohtasi Tukholmassa pelatuissa otteluissa Ottawa Senatorsin.