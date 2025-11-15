NHL-jääkiekkoliigan New Jersey Devils joutuu tulemaan seuraavat viikot toimeen ilman sormensa loukannutta tähtihyökkääjää Jack Hughesia.



Hughes on käynyt leikkauksessa ja on seuran mukaan sivussa näillä näkymin kahdeksan viikkoa. Hänen tilanteensa arvioidaan seuraavan kerran kuuden viikon päästä.



ESPN kertoi lähteisiinsä nojaten, että Hughes loukkasi kätensä "erikoisessa tapaturmassa" joukkueen illallisella torstaina.



Hughes on ollut alkukaudesta Devilsin paras pistemies koottuaan 17 ottelussa tehot 10+10. Hän on myös vahvasti ehdolla Yhdysvaltain olympiajoukkueeseen, ja nähtäväksi jää, miten tuore takaisku vaikuttaa hänen pääsyynsä olympialaisiin.