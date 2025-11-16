Loukkaantumisesta juuri toipunut Mikael Granlund putosi nopeasti uudelleen pois kokoonpanosta.
Lue myös: Roope Hintz: Huippuilta!
Anaheim Ducksia edustava Granlund vedettiin sivuun ennen yön Minnesota-ottelua. Suomalaisen kerrottiin kärsivän alavartalovammasta.
Granlund oli loka-marraskuussa sivussa kahdeksan ottelua niin ikään alavartalovamman vuoksi. Hän ehti pelata vain yhden matsin palattuaan kaukaloon varhain perjantaina Suomen aikaa.
Granlundin tilannetta seurataan suurennuslasilla NHL-piirien lisäksi myös Suomessa. Hyökkääjälle olisi mitä todennäköisimmin tarjolla iso ruutu helmikuussa, kun Leijonat kiitää olympiakaukalossa Milanossa.