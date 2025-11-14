Seattle Kraken on voittanut jääkiekon NHL:ssä Winnipeg Jetsin maalein 5–3. Seattlen suomalaishyökkääjistä Kaapo Kakko tasoitti 1–1:een ja Eeli Tolvanen 3–3:een. Kakko myös loukkaantui ottelussa.

Täysosuma oli Kakolle kauden ensimmäinen ja syntyi vasta seitsemännessä ottelussa. Vuonna 2019 NHL-uransa aloittanut Kakko on kärsinyt kauden alussa myös pidemmästä maalittomasta jaksosta. Vuonna 2021 hän pelasi kymmenen ottelua peräkkäin maaleitta kauden alussa.

Kakon maali katsottavissa jutun yllä olevalla videolla.

Tolvaselle maali oli kauden toinen. Hän on saalistanut lisäksi kuusi syöttöpistettä.

Kakolla ei ole syöttöpisteitä, joten hän avasi Winnipegin kustannuksella myös pistetilinsä, mutta ottelu päättyi Kakon osalta loukkaantumiseen ensimmäisessä erässä. Hän joutui jo harjoituskaudella sivuun kädenmurtuman takia ja aloitti runkosarjan vasta marraskuussa. Seattle kertoi Kakon saaneen nyt alavartalovamman.