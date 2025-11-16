Suomalaiset keräilivät syöttöpisteitä Dallas Starsin ja Philadephia Flyersin kohtaamisessa. Dallas otti kotijäällään selvän 5–1-voiton.

Starsin suomalaisista Roope Hintz kasvatti pistetiliään kolmella syötöllä. Lisäksi Mikko Rantanen ja Esa Lindell kirjauttivat kumpikin yhden syöttöpisteen.



Suomalaiskolmikon rakentamat maalit toivat Jason Robertsonille hattutempun. Hän laukoi Dallasille kolme peräkkäistä maalia toisen ja kolmannen erän aikana.

Tampa vei Floridan derbyn

Tampa Bay Lightning veti pidemmän korren, kun floridalaisjoukkueet ottivat toisistaan mittaa Florida Panthersin kotijäillä.



Panthersin suomalaishyökkääjä Anton Lundell kirjautti itselleen syöttöpisteen Brad Marchandin toisen erän lopulla laukomasta 1–1-tasoitusmaalista. Vieraat luistelivat kuitenkin päätöserässä uudemman kerran karkuun. Yhdysvaltalaishyökkääjä Jack Finleyn 2–1-osuma oli hänen NHL-uransa ensimmäinen maali.



Ottelu päättyi lopulta luvuin 3–1.



Tunteet pysyivät tällä erää verrattain hyvin hallinnassa, ja jäähyminuutteja vihellettiin ottelun aikana vain 30. Floridalaisjoukkueiden lokakuussa pelaamassa harjoitusottelussa rangaistuksia kertyi peräti 322 minuutin edestä.

Teräväinen täräytti tasoituksen

Suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen siivitti Chicago Blackhawksia kohti voittoa, kun joukkue isännöi Toronto Maple Leafsia. Teräväinen laukoi chicagolaisille 2–2-tasoitusmaalin ottelun kolmannessa erässä. Kanadalaishyökkääjä Colton Dach sinetöi Chicagolle 3–2-voiton noin kymmenen minuuttia Teräväisen osuman jälkeen.



Tappio oli torontolaisille jo viides peräkkäinen.