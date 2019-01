Suomalaisasiantuntija Trumpin linjapuheesta: Puhe lässähtää, kun vahva mies ei julistakaan poikkeustilaa

– Trump on ajanut itsensä vähän nurkkaan ja siellä hän nyt tuntuu olevan. Kysymys kuuluu, että miten sieltä päästään pois.

Muuri dollarilla

Aaltola muistuttaa, että noin 50 prosenttia yhdysvaltalaisista on kertonut vastustavansa muurihanketta. Kannattajia on noin 30 prosenttia.

– Trumpilla on se noin 40 prosentin ydinjoukko, joka on valmis uskomaan hänen ajatuksiaan. Sen lisääminen on vaikeaa, Aaltola sanoo.