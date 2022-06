NBA-tähti Lauri Markkanen palasi Susijengiin neljän vuoden tauon jälkeen – päävalmentaja huomasi valtavan kehitysaskeleen: "Harjoituksissa jo näkynyt"

Susijengin uunituore päävalmentaja Lassi Tuovi uskoo, että pitkän pätkän maajoukkueesta poissa ollut Markkanen istuu kokoonpanoon hyvin.

– Tärkein juttu on, että Lauri on Susijengin pelitavan kasvatti. Hän tykkää syöttää palloa. Kyllä me pystytään Lauria käyttämään pelin rakentelussa paljon, Tuovi analysoi MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Markkasen merkitys ei jää epäselväksi päävalmentajan kerratessa supertähden pelillistä antia.

– Kyllä hän on meille täsmäase. Ehdoton rikkaus, että meillä on käytössä noin taitava ja isokokoinen pelaaja. Lauri on aina vaikea puolustettava vastustajalle, Tuovi hekumoi.

Markkanen avaa pelillisiä ovia

Tuovi ei lyö tässä vaiheessa pelisuunnitelmaa Markkasen osalta lukkoon. Hänen mukaansa tämän tason pelaajaa tullaan scouttaamaan etukäteen rankasti.

– Lauri pelaa sitten siinä roolissa joka on hänelle Susijengissä ominaisin. Aina vaikuttaa se, miten vastustaja hänet näkee. Meidän etukäteissuunnitelmillamme ei ole mitään väliä, jos vastustaja miettii match upit ja puolustajat esimerkiksi toisin päin, Tuovi avaa.

Markkasen mukaantulo tuo määräänsä enemmän koko joukkueeseen. Liikaa ei Tuovin mukaan saa tuijottaa vain NBA-statuksen pelaajaa.

– Joukkueessa on viisi pelaajaa kentällä. Me emme voi miettiä vain Lauria. Vastustaja joutuu keskittymään varmasti häneen enemmän, joten meidän pitää saada sitten muille avattua paikkoja, päävalmentaja selventää.

Peliälyn ja fyysisyyden kehitysaskeleet

Markkanen on kehittynyt pelaajana merkittävästi viimekertaisen maajoukkue-esiintymisensä jälkeen. Tämän on pannut merkille myös Susijengin Petteri Koponen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Lauri on totta kai fyysisempi. Sen huomaa treeneissä, että se on nykyään useimmiten se toinen pelaaja joka korin alta voimalla siirtyy.

Koposen mukaan lisäksi Markkasen pelinlukutaito on mennyt selvästi eteenpäin. Päävalmentaja Tuovin mukaan erityisesti päättynyt kausi on ollut Markkaselle valtava kehitysaskel.

– Lauri pystyy puolustamaan erinomaisesti eri paikkoja. Ensimmäisten päivien harjoituksissa on jo näkynyt miten liikkuvuus on parantunut. Tässä on meille varmasti uudenlaisia aseita ja hyötyjä, Tuovi päättää.