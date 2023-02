Suomalainen sotilasasiantuntija: Venäjä voi pian yrittää laajentaa aluevaltauksiaan Itä-Ukrainassa – "Voima ei välttämättä riitä pitkälle"

– Venäjä on talven aikana keskittänyt kalustoa ja kouluttanut lisää joukkoja. Kyllä siellä venäläisillä on valmisteluja käynnissä, Jarmo Mattila sanoo.

Ukrainan tiedustelupalvelu on varoittanut, että Venäjä suunnittelisi Donetskin ja Luhanskin alueiden valtausta kokonaan maaliskuun loppuun mennessä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).