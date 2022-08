Ukraina on aloittanut vastahyökkäyksen Etelä-Ukrainassa – takaisinvaltauksesta ei kannata vielä silti riemuita

Etelä-Ukrainan alueella sijaitsee myös Venäjän valtaama Hersonin kaupunki. Se on ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka Venäjän joukot ovat onnistuneet valtaamaan itselleen sitten hyökkäyksen alun helmikuussa 2022.

Sodan merkittävimpänä kehityskulkuna viime aikoina voikin pitää sitä, että Ukraina on onnistunut käynnistämään vastahyökkäyksen Etelä-Ukrainassa, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila STT:lle.

– Ukraina on salannut hyvin operaationsa, joten tarkkoja tietoja on vaikea saada. Paikallistason menestystä vaikuttaa kuitenkin olleen. Ja operaatio on yhä kesken.