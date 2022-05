”Suomalainen sisu on etu Natolle” – amerikkalaiset asiantuntijat ennustavat Yhdysvaltojen ratifioivan Suomen Nato-jäsenyyden vuoden loppuun mennessä

– Jos senaatti haluaa ja poliittista tahtoa löytyy, tämä kaikki voi tapahtua hyvin nopeasti, washingtonilaisessa Center for Strategic Studies and International Studies -ajatushautomossa työskentelevä Wall sanoo.

Viimeisimmäksi, vuonna 2019 liittyneen Pohjois-Makedonian prosessi vei senaatissa kuusi kuukautta, mutta Wallin mukaan nyt Nato-maat ymmärtävät, että paras turvatakuu Suomelle ja Ruotsille on nopeus.

Sen sijaan Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläänä 1998–2001 työskennelleen Eric S. Edelmanin arvio on pessimistisempi. Suomen jäsenyys tuskin kohtaa juurikaan vastustusta, mutta ongelma on hänen mukaansa ajan löytäminen senaatin kalenterissa. Kotimaanasioita on paljon pinnalla, ja välivaalit lähestyvät.