Nuoria urheilijoita valmentanut entinen huippuluistelija Markus Puolakka on määrätty kuuden vuoden toimintakieltoon dopingrikkomuksesta.
Toimintakiellon langetti Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), joka katsoi Puolakan syyllistyneen dopingaineiden hallussapitoon ja levittämiseen.
SUEKin päätöksessä käy ilmi, että Puolakka tuomittiin kesäkuussa 2023 Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa dopingrikoksesta. Tuomion mukaan Puolakka on hankkinut testosteronia, kasvuhormonia ja nandrolonia sekä välittänyt kiellettyjä aineita eteenpäin.
Puolakka on työskennellyt Suomen luisteluliiton nuorten olympiavalmentajana vuosina 2018–2021. Tuomioon johtaneen rikoksen tapahtuma-aika oli touko-heinäkuu 2019.
SUEK piti raskauttavana tekijänä, että Puolakka valmensi rikkomuksen aikaan nuoria urheilijoita. Suomen luisteluliitto kertoo kuitenkin tiedotteessaan, että teko liittyi täysin Puolakan yksityiselämään.
Puolakka kilpaili omalla urheilu-urallaan Vancouverin olympialaisissa vuonna 2010 sekä useiden vuosien ajan pikaluistelun maailmancupissa. Hän on urheilijauransa jälkeen toiminut näkyvästi muun muassa kehonrakennuksen parissa. Puolakka on tunnettu myös suomalaisten huippukiekkoilijoiden luisteluvalmentajana.
Lue lisää: Ammattikiekkoilijat valmiita ottamaan kovat keinot käyttöön uran edistämiseksi: "Mörssärinä ei pärjää"
Liitto kertoo saaneensa tiedon Puolakan dopingrikkomuksesta vasta huhtikuussa 2025. Valmentajan työsopimus oli päättynyt jo vuosia aiemmin, mutta liiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen ilmoitti asiasta SUEKille.
– Suomen Luisteluliitto suhtautuu ehdottoman kielteisesti dopingaineisiin ja edellyttää kaikilta valmentajilta ja urheilijoilta sitoutumista antidopingsääntöihin. Myös Puolakan työsopimuksessa on ollut tällainen pykälä. Olemme pahoillamme tapauksen aiheuttamasta mainehaitasta suomalaiselle urheilulle, mutta jatkamme päättäväisesti työtämme puhtaan urheilun puolesta, Luisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo sanoo liiton tiedotteessa.
Puolakka ei ole valittanut toimintakieltoon johtaneesta päätöksestä määräajassa. Hän vapautuu toimintakiellosta toukokuussa 2031.