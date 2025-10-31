Surinamelainen pikajuoksija Issamade Asinga on hävinnyt valituksensa neljän vuoden dopingpannasta. Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS piti voimassa Kansainvälisen yleisurheiluliiton asettaman pannan torstaina.
Asinga, 20, antoi positiivisen dopingtestin heinäkuussa 2023. Hänen testistään löytyi merkkejä GW1516-aineesta, jonka kerrotaan lisäävän kestävyyttä ja edistävän rasvan poistoa.
Asinga yritti selittää käryn palautumista edistävillä karkeilla, joita hän oli saanut palkinnoksi Gatorade-brändiltä. Asinga kertoi syöneensä karkkeja viikko ennen testiä.
CAS:n paneelin mukaan Asinga ei pystynyt osoittamaan, että olisi saanut dopingainetta tahtomattaan. Se ei myöskään löytänyt kyseisistä karkeista mitään sokeria voimakkaampaa ainetta.
Asinga on ollut väliaikaisessa kilpailukiellosta elokuusta 2023 lähtien, joten panna yltää kesään 2027.
Asingan ennätys 100 metrillä on 9,87 ja ratapuolikkaalla 19,97.