Miesten 100 metrin MM-hopeamitalisti Marvin Bracy on hyväksynyt 45 kuukauden eli lähes neljän vuoden mittaisen dopingpannan, Yhdysvaltojen antidopingtoimisto USADA vahvisti maanantaina.

Bracy, 31, asetettiin väliaikaiseen kilpailukieltoon helmikuussa 2024, kun hänen kilpailujen ulkopuolella antamastaan testistä löytyi merkkejä kielletystä anabolisesta aineesta.

USADA:n mukaan Bracy yritti ensin häiritä dopingtutkintaa, mutta tunnusti myöhemmin rikkeensä ja antoi tietoja. Hän ei ole kilpaillut sitten vuoden 2023.

Yhdysvallat otti vuoden 2022 MM-finaalissa kolmoisvoiton. Myös ennen Bracya maaliviivan ylittänyt Fred Kerley on tällä hetkellä väliaikaisessa dopingpannassa olinpaikkatietorikkomusten takia.

Bracyn dopingsanktio päättyy vuoden 2027 loppupuolella. Hänen tuloksensa on mitätöity kesäkuusta 2023 eteenpäin.