Suomalainen mäkikotka teki radikaalin ratkaisun – harjoittelee maailman parhaiden kanssa: "Päässyt vilkuilemaan, mitä siellä oikein tehdään"

Niko Kytösaho vaihtoi viime kauden jälkeen maisemaa. Nuori mies pakkasi laukut ja muutti Itävaltaan, jossa hän on valmistautunut uuteen kauteen.

– Kovaa seuraa on päivittäin mukana, mikä on tosi kiva. Päässyt mittaamaan koko ajan omaa tasoa ja vilkuilemaan, mitä siellä oikein tehdään, Kytösaho kertoo.

Kraft on meritoitunut hyppääjä. Hän on voittanut kolme henkilökohtaista maailmanmestaruutta, joista viimeisin tuli viime vuonna. Jan Hörl otti puolestaan kultaa Pekingin joukkuemäestä.

Lämmin vastaanotto

Yksinäinen suomalainen itävaltalaisten keskellä olisi voinut herättää mäkihypyn mahtimaassa kummastusta, mutta Kytösaho on sopeutunut porukkaan hyvin mukaan.

Valmennuskuviot on saatu toimimaan niin, että Kytösahon setä, Pekka Kytösaho tekee harjoitusohjelmat ja suunnittelee harjoitukset, ja Itävallan päässä kaksi valmentajaa auttavat päivittäisessä tekemisessä. Omaksuttavaa on tullut lisää.

– Homma pyörii sillä tavalla, että valmentajat vaihtuvat, mutta vastuuta on enemmän itsellä, koska valmetajia on enemmän kuin aikaisemmin, Kytösaho avaa tilannetta.

Kytösahon kesä on sujnut hyvin, minkä myötä tavoitteet alkavalle kaudelle ovat selvät.

– Tavoite on se, että hyppytekniikan saa nostettua hyvälle tasolle, että pystyy hyppäämään teknisesti hyvin viikonlopusta toiseen.

– Realistinen ja konkreettinen tavoite on, että pääsisi Planican finaaliin.

– Pitäisi koko talvi hypätä hyvin, että se toteutuu. Se on semmoinen iso tavoite.

Päästäänkö hyppäämään?

Kausi alkaa Puolan Wislasta marraskuun alussa. Seuraava kilpailu on Rukan maailmancup marraskuun lopussa. On kuitenkin vielä epävarmaa, nähdäänkö suomalaisia mukana, kun kausi alkaa.

Hiihtoliitto myi urheilijoille lupaamansa suksen mainospaikan pääsponsorilleen. Sen lisäksi urheilijat joutuvat maksamaan kaudesta omavastuuosuuden, joka on 750 euroa.

Talouspuoli on urheilijoilla tiukassa.

– Ei sitä fyrkkaa liikaa ole. Aika kädestä suuhun mennään. Henkilökohtaiset sponsorit rahoittavat kaiken, ja maailmantilanne on mikä on, niin henkilökohtaisten sponsorien saaminen ei ole helppoa , Kytösaho toteaa.

Hiihtoliitossa on mäkihypyn ja yhdistetyn osalta tapahtunut suuria muutoksia. Mika Kojonkoski on molempien lajien lajijohtaja, ja välinepuolella tehdään yhteistyötä.

– Meille on selvitetty, mitä tapahtuu ja minkä takia asioita tehdään. On hyvä juttu, että on lajijohtaja ja selkeä linja, mitä tehdään.