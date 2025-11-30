Tuuli puhalteli jälleen yhden näyttöpaikan mäkimiehiltä ja aiheutti taloudellisen takaiskun Hiihtoliitolle.

Mäkihypyn miesten maailmancupia on hypätty Kuusamon Rukalla marras-joulukuun taitteessa vuodesta 2002, mutta tuuli on puuttunut peliin turhan usein. Näin kävi myös sunnuntaina, kun ensin piti perua karsinta, sitten kilpailua lykättiin ja lopulta kilpailu peruttiin.

Vastoinkäymisistä huolimatta Hiihtoliitto pitää kiinni kilpailupaikasta.



– Ruka on vahva paikkakunta, ja mäki on hyvä. Tuuliriski on olemassa ja kuuluu lajiin. Emme ole luopumassa Rukasta, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Marleena Valtasola kertoi STT:lle.



Tuuli kiusasi erikoismäen ja yhdistetyn miehiä läpi kisaviikon. Yhdistetyn torstainen varakilpailu piti siirtää perjantaille, ja perjantainen erikoismäen karsinta piti siirtää lauantaille. Yhdistetyn miehet eivät päässeet hyppäämään lauantaina eivätkä sunnuntaina.

"Ei ole halpaa lystiä"

Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS tiedotti etsivänsä Rukan perutulle kilpailulle mahdollista korvaavaa ajankohtaa ja paikkaa. Yksi vaihtoehto voisivat olla maaliskuiset Salpausselän kisat, mutta kilpailu saatetaan järjestää myös ulkomailla. Esimerkiksi vuonna 2024 Puolassa peruttu kilpailu siirrettiin Lahteen.



Etenkin mäkihyppykilpailut ovat rahakkaita tapahtumia Hiihtoliitolle, mutta sääolot ovat riski.



Onko Hiihtoliitolla säävakuutus?



– Tähän ei ole säävakuutusta, koska tämäntyyppiseen (tapahtumaan) ei saa järkevää säävakuutusta, Valtasola sanoi.



Taloudellinen takaisku on mittava, mutta Valtasola ei voinut paljastaa summia. – En pysty kommentoimaan summia, koska ne ovat meidän mediasopimuksen alaisia summia. Sen voin sanoa, että ei ole halpaa lystiä. Rukan suurmäessä on tuulisuojaukset. Valtasolan mukaan niiden riittävyyttä täytyy miettiä. – Pitää miettiä, miten vastataan tilanteeseen, mutta nytkin verkot olivat paikallaan. Tuuli tuli takaa ja oli liian kova. Sille ei voitu mitään. Turvallisuus ensin, Valtasola muistutti.