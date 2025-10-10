Niko Kytösahon rahat loppuivat ja mäkihyppääjä palasi Itävallasta Suomeen.

Niko Kytösaholla puhaltavat hyppyrin nokalla uusvanhat tuulet. Mies on palannut Itävallasta takaisin Suomeen ja mäkimaajoukkueen vahvuuteen.

Huippuharjoitusolosuhteiden pariin Salzburgiin mäkikotkan olivat saaneet muuttamaan vuosien ajan junnanneet tulokset.

– Viime vuonna oli selkeää, että minun piti tehdä se muutos. Jos minä en ole sitä tehnyt, varmasti se olisi kaduttanut jälkeenpäin, Kytösaho sanoo.

Hyppy ei kuitenkaan lähtenyt kulkemaan. Samalla paloi kymmeniätuhansia euroja.

– Yksinkertaisesti eivät vain fyrkat riittäneet jatkamaan sitä. Piti tulla takaisin Suomeen ja treenata täällä, Lahtea tukikohtanaan pitänyt 25-vuotias mies kertoo.

Kovaa kehitystä

Niko Kytösahon hyppy ei viime kaudella toivotusti kulkenut, mutta harjoitukset ovat sujuneet tuoreeltaan lupaavasti.

Viime kaudella Kytösaho sairastelikin paljon ja ylsi vain neljässä henkilökohtaisessa maailmancup-kilpailussa 30 parhaan joukkoon. Sesongista muodostui mäkimiehen omin sanoin "tosi haastava", ja teknisiäkin muutoksia on täytynyt rukata ronskilla kädellä.

– Perusongelma minulla oli se, että työnnön aikana liikuin vain liikaa eteenpäin. Se johti ongelmiin myös lennossa ja välillä tuli vähän vaarallisiakin hyppyjä sen takia, että paketti oli liikaa menossa eteenpäin.

Keulalla oli pysyttävä mäkitermein jalkojen päällä eikä lähteä liikaa eteen.

– Sen korjaaminen ei ole ihan niin helppoa. Siihen vaikuttaa moni asia ylämäen laskuasennossa ja siinä miten lähdetään voimaa tuottamaan.

Pitkän hinkkauksen jälkeen viimeisen kuukauden aikana on kuitenkin "alkanut näyttää tosi hyvältä" ja kehitys on ollut "tosi kovaa".

– Hyppääminen alkaa olla tosi tasaista ja väleihin tulee oikein hyviäkin hyppyjä. Tässä on vielä puolitoista kuukautta aikaa maailmancupin alkuun; on hyvin aikaa treenata, saada tekniikkaa vielä vakioidummaksi ja kehittää vähän vehkeitä. Kyllä minulla on hyvä luotto, että paketti on hyvässä kunnossa, kun kausi alkaa.

Kädestä suuhun

Taloudellisesti Kytösaho ei kuitenkaan Suomessakaan juhli.

– Tiukkaa on, sanotaan näin. Pystyn 100 pinnaa keskittymään urheiluun, mutta kyllä täytyy euroja vähän laskea, että fyrkat riittävät.

– Uusia sponsseja ei olla saatu tälle vuodelle mukaan, mikä on totta kai vähän vaikeuttanut tilannetta. Kädestä suuhun mennään, mutta ei se ole hyppäämistä ja harjoittelua sinänsä häirinnyt.

Mäkihyppääminen on herkkää hommaa, jossa arjen huolet eivät saisi mielellään liikaa painaa. Kytösaho on kuitenkin ajatellut, että aina jotenkin selvitään, ja stressi vaivasi enemmän viime kaudella.

– Menoja oli silloin niin paljon. Koko ajan piti miettiä rahaa, miten käytetään, mihin menee ja mikä on riittävästi. Nyt ei sellaista ole. On just sen verran, että saan laskut maksettua ja ruoat syötyä, joskaan ylimääräistä käyttörahaa ei paljon ole. Sen verran kuivilla mennään, mutta toivotaan, että saadaan vähän lisää kumppaneita mukaan.

– Nyt näyttää hyvältä hyppäämisen osalta, niin tilanne tulee varmasti paranemaan. Ei se tämmöiseksi jää.

"Peli tasoittuu aika paljon"

Parhaimmillaan henkilökohtaisesti maailman valioiden seassa seitsemänneksi Kulmin MM-lentomäessä 2024 hypänneen Kytösahon tavoitteena on saada tulevalla kaudella nimensä korkealle tuloslistalla. "Korkeaa" on kuitenkin vaikea tarkemmin tässä kohtaa määritellä.

– Kaikki säännöt menivät uusiksi ja pakka on aika auki. Sen näkee sitten, missä ollaan varusteissa ja tekniikassa. Tiedän itse, milloin hyppään tosi hyvin, mutta miten se vertautuu muihin?

Mahdollisesti aiempaa paremmin.

– Peli kuitenkin aika paljon tasoittuu välineiden osalta. Ei ole niin selkeää, että jotkut maat ovat tosi paljon edellä välineissä.

– Totta kai meidänkin täytyy kehittyä koko ajan ja saada vehkeitä paremmiksi, että olemme kilpailukykyisiä. Varmasti pienet maat tulevat olemaan lähempänä.

Kytösaho ei ole mennyt paljoa asioiden edelle ja miettinyt Milano-Cortinan olympialaisia, vaikka viiden renkaan kisoissa hän ei ole vielä urheillut: edelliset talviolympialaiset 2022 Pekingissä jäivät mieheltä väliin koronatartunnan takia.

– Totta kai ne ovat kauden päätavoite, mutta fokus on tällä hetkellä lähinnä alkutalvessa: miten saa rakennettua oman hyppäämisen ja välinepaketin sellaiseksi, että pystyy oikeasti kilpailemaan kovalla tasolla alkukaudesta. Se näyttää sitten vähän suuntaa kohti olympialaisia.