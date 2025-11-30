Mäkihypyn miesten maailmancupin karsintakilpailu on pitänyt perua Kuusamon Rukalla voimakkaan tuulen takia.
Karsintakilpailun piti alkaa kello 10, mutta Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS kertoi heti aamutuimaan karsinnan perumisesta ja kaikkien hyppääjien pääsemisestä kello 15.50 alkavaan kilpailuun.
Sääolosuhteet ovat vaikeuttaneet Rukan talvikisojen mäkikilpailujen läpivientiä koko kisaviikonlopun. Eilen yhdistetyn mäkiosuus piti perua, ja erikoismäen kilpailu jäi yhden kierroksen mittaiseksi.