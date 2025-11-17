



Puhui olympiamitalista – Suomen mäkilupaus Mika Kojonkosken suojissa: "Käyrä ylöspäin" Vilho Palosaari on ottanut uuden asenteen työntekoon. Lehtikuva Julkaistu 17.11.2025 11:25 MTV URHEILU – STT Mäkihypyn nuorten maailmanmestari Vilho Palosaari liiteli koko kansan tietoon talvella 2023 ja sai samalla kannettavaksi menestysodotukset myös aikuisten kilpailuihin. Eikä kuusamolaislähtöinen mäkihyppylupaus peitellyt tavoitteitaan. Hän ilmoitti tavoitteeksi olympiamitalin 2026. Olympialaisiin on aikaa alle kolme kuukautta, eivätkä Palosaaren kaksi viime kautta ole vieneet 21-vuotiasta mäkimiestä suuntaan, joka lupailisi olympiamitalia. Palosaari myöntää motivaation olleen välillä kadoksissa ja erilaisten vaivojen kiusanneen, mutta tänä vuonna hän on ottanut uuden asenteen työntekoon ja löytänyt ilon hyppäämiseen. Palosaari kehuu kesäharjoittelukauden olleen hyvä ja asioiden edenneen aikataulussa. – Käyrä oli koko kesän ylöspäin. Tein koko kesän hommia "Kojon" kanssa, Palosaari kertoi STT:lle lokakuussa Hiihtoliiton mediatilaisuudessa. "Kojo" on valmentajavelho Mika Kojonkoski, jonka valvonnassa on kasvanut useita suomalaisia ja ulkomaalaisia hyppääjäsukupolvia. Palosaari kiittelee Kojonkosken olevan tärkeä henkilö hänelle, kun teini-ikäisenä Kuusamosta Kuopioon muuttanut mäkihyppylupaus on ottanut askelia urheilijan polullaan ja elämässä muutenkin. Pohjanoteeraus oli käännekohta





Mika Kojonkoski luotsaa Vilho Palosaarta. /All Over Press

Kojonkoski kertoo kaksikon yhteistyön tiivistyneen viime vuoden lopussa.

– Continental-cup Rukalla oli pohjanoteeraus. Se oli kolaus Vilholle, Kojonkoski otti esiin sijat 42 ja 47 tuoneet kilpailut.

Kojonkoski istui alas Palosaaren ja tämän isän kanssa, kun urheilu-ura ei edennyt oikeaan suuntaan ja nuorta miestä kiinnostivat, ymmärrettävästi, muutkin asiat kuin mäkihyppy.

– Kävimme läpi, haluaako poika menestyä. Haluan. Se oli siinä yksinkertaisuudessaan, että haluanko huipulle, Palosaari tiivisti keskustelut.

Muutos oli merkittävä.

– Vilhon kanssa on päästy uudestaan positiiviselle polulle. Treeni on maistunut. Sitoutuminen on ollut tasaista, hyvää ja pitkäjänteistä, Kojonkoski kiittelee.

Tiukempaa kuin maajoukkueessa

Vilho Palosaaren hyppy kulki mallikkaasti kesäkaudella.2025 Franz Kirchmayr

Palosaari hyppää nyt B-maajoukkuemiehen statuksella, mutta kesäkaudella suoritukset olivat parempia kuin suurimmalla osalla Suomen A-maajoukkuemiehistä.

– Kojon kanssa on tehty tiukempaa hommaa kuin maajoukkueessa. Asiat on tehty tiukemmin, treenitunteja on ollut enemmän ja on keskitytty lentämiseen. Salilla on tehty tekniikkaa ja fysiikkaa.

Voiko tästä tehdä johtopäätöksiä, ettei maajoukkueessa harjoitella tarpeeksi lujaa?

– Kuka mitenkin tulkitsee. En lähde kommentoimaan, Palosaari kuittasi.

Maajoukkuetoiminta on vain yksi siivu urheilijan elämästä. Pohjat pitää luoda laadukkaalla arkiharjoittelulla. Kokonaisvaltaista urheilijan elämää vaaditaan muuallakin kuin mäessä ja kuntosalilla.

– Olen keskittynyt myös kropan huoltamiseen. Se on ollut edellytys sille, että olen pystynyt treenaamaan joka päivä 100-prosenttisesti, Palosaari sanoi.

Kojonkosken mukaan parantuneet tulokset ruokkivat halua sitoutua vielä enemmän.

– On palkitsevaa urheilijalle ja myös valmentajalle, että tulokset näkyvät. Vilho hoitaa omia päiviään koko ajan paremmin ja paremmin. Parannettavaa on vieläkin, ja koko ajan opetellaan, Kojonkoski muistutti pitkästä kasvuprosessista.

Rauhallinen mieli

Mäkihypyn miesten ja naisten maailmancupit alkavat Norjan Lillehammerissa tällä viikolla ja jatkuvat Ruotsin Falunissa ennen kuin miehet suuntaavat Rukan suurmäkeen marraskuun viimeiseksi viikonlopuksi.

Talven arvokisakalenteriin kuuluvat Milano-Cortinan olympialaisten lisäksi myös lentomäen MM-kilpailut Saksan Oberstdorfissa.

Palosaari pitää arvokisaedustusmahdollisuuksiaan hyvinä.

– Nuo tuntuvat realistiselle. Itselle paikat ovat aika selkeät, kun katsoo treenejä ja leirikisoja.

Ennen maailmancupia piti säätää vielä välineitä ja mieltä.

– Pikkuviilauksia tarvitaan. Perustekeminen on hyvällä tasolla, hän sanoi luottavaisena.

Mikä voi mennä vielä pieleen?

– Syö liikaa. Tai ottaa liian löysästi, Palosaari lohkaisi.

– Pitää muistaa rentoutua, mutta kropan huolto ja muut perusasiat pitää muistaa. Kun mieli on rauhallinen, kaikki on hyvin.