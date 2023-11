Ilkka Herola jyrähtää: Maajoukkueurheilijoita kohdellaan epätasa-arvoisesti

Hiihtoliiton kehno taloustilanne on ollut tapetilla hiihtolajien alkavan kauden alla. Se on vaikuttanut maastohiihdon lisäksi myös rankasti yhdistetyn maajoukkueeseen.

Suomen viime vuosien yhdistetyn ykkösnimi Ilkka Herola sanoo suoraan, että tilanne on huono. Liitossa on pitänyt valita, mihin panostetaan.

– Se harmittaa aika paljon tuossa porukassa. Ollaan totuttu siihen, että kaikki tekee jotakuinkin samat jutut ja on samat mahdollisuudet ainakin tehdä. Kun nyt ei ole niin ollut, niin se on todella ikävää.

Suomen ykköspyssy on omien sanojensa mukaan hyvässä kunnossa.

Herola tunnetaan yhtenä parhaista hiihtäjistä, joita yhdistetyn maailmancupissa on mukana. Katseet kääntyvätkin mäkihyppyyn, kun mietitään mahdollisuutta kavuta palkintopallille.

– Hyppäämisen osalta on hyvä ja rento meininki. Ei niin isoja vaihteluita ole ollut tämän syksyn aikana enää. Suorittaminen on ollut tasaista ja on vaivattomasti pystynyt keskittymään homman kehittämiseen, Herola kommentoi mäkikuntoaan.