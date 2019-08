Suomalainen liikkuu vapaa-ajallaan yhä reippaammin, mutta liian moni pysyy paikallaan

Vuonna 2017 kerättyjen tilastojen mukaan koululaiset sekä lukiolaiset ja ammattioppilaitosten opiskelijat liikkuvat vapaa-ajallaan selvästi alle suosituksen, joka on seitsemän tuntia viikossa.

"Suomi on liikunnallista kansaa"

– Suomi on kansainvälisessä vertailussa fyysisesti aktiivista ja liikunnallista kansaa, mutta edelleen vaikeutena on tavoittaa ne väestöryhmät, joissa fyysinen aktiivisuus on vähäisintä, kuten vanhemmat ikäluokat tai matalasti koulutetut, toteaa THL: tutkija Heini Wennman.