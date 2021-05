Suomalainen Kaisa Hietala valittiin öljyjätin hallitukseen – kertoo nyt MTV Uutisille alan suuresta haasteesta

Exxon on yksi maailman suurimmista öljy-yhtiöistä, jonka liikevaihto pyörii 200 miljardin tuntumassa. Vertailuna esimerkiksi Suomen valtion budjetti on noin 50 miljardia.

"Vastuullisuus on osa normaalia yritystoimintaa"

– Minä kuulun siihen koulukuntaan, joka on ilahtunut siitä, että sijoittajat haluavat nämä molemmat. He haluavat kannattavuutta ja samaan aikaan he haluavat vastuullisuutta. Mielestäni tämä on juuri se oikea kysymys, joka pitää esittää yritykselle.