Sara Soulié järkyttyi aidosti materiaalista, jota hän joutui katsomaan Konflikti-kuvauksissa: "En oikeasti halunnut olla siinä

Aku Louhimiehen ohjaamassa Konflikti -suursarjassa tuntematon vihollinen hyökkää pieneen rannikkokaupunkiin suomalaisten valmistautuessa juhannuksen viettoon. Yksi sarjan keskeisistä hahmoista on vasta valittu presidentti Linnea Saaristo, joka joutuu armottomaan tasapainotteluun kansallisen turvallisuuden ja henkilökohtaisen menetyksen välillä.

– Aku oli minuun yhteydessä ja kertoi, että hänellä on tämmöinen projekti meneillään ja aika iso hahmo mielessään. Sain käsikirjoituksia luettavakseni ja mietin, pystyisinkö lähteä vetämään tätä roolia. Lopulta otin haasteen vastaan, Soulié kertasi.

– Koko ajatus siitä, miten maanpuolustus hoidetaan... Siitä on tullut paljon ajankohtaisempaa. Vaikka olenkin itse rauhan ihminen ja toivoisin rauhaa kaikkialle, ei voi enää sulkea silmiään sille, että tietynlainen valmius pitää olla olemassa, jos jotain sattuisi, hän sanoi.

– En voi näytellä vain Linneaa, vaan minun täytyy näytellä koko pakettia, joka tulee mukana. Vierellä on aina henkivartija tai adjutantti, aikamoinen posse ympärillä. On myös tarkkoja sääntöjä siitä, kuka astuu ensin huoneeseen, kuka puhuu ensin, millä tavalla puhutellaan ja voin aina odottaa muilta hiljaisuutta ja kuuntelua, vaikkeivat he haluaisi sitä, hän luetteli.