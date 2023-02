Brittitähti Jack Doolan sai yllättävän tulikasteen toimintaelokuviin Suomessa: "Se oli aika v*tun intensiivistä"

Brittinäyttelijä Jack Doolan tähdittää ohjaaja Jalmari Helanderin tuorettaSisu-toimintaelokuvaa. Komedianäyttelijänä kunnostautunut Doolan on tuttu kasvo muun muassa vuosina 2005-2009 esitetystä The Green Green Grass -sitcom-sarjasta sekä tuoreesta The Boys -sarjasta. Doolan kertoi MTV Uutisille tammikuussa, että hyppy komediasta toimintaelokuvien maailmaan oli näyttelijälle intensiivinen.