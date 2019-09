Suomalainen hakkeri varoittaa: Yhdysvaltain vaalijärjestelmään voidaan hyökätä usealta suunnalta ensi vuoden presidentinvaaleissa – “Vaalijärjestelmä on erittäin haavoittuva”

New Yorkissa asuva hakkeri Harri Hursti on tarkkaillut Yhdysvaltain vaalijärjestelmää toistakymmentä vuotta. Jo vuosia sitten Hursti opasti viranomaisia, kuinka Yhdysvaltain vaalijärjestelmään voi murtautua jälkiä jättämättä. Ensi vuoden vaalien uhkakuvat ovat entistä synkemmät.

– Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on erittäin haavoittuva monilla osa-alueilla. On myös erittäin haavoittavaa, että vilppi on vaikeasti todistettavissa. Tämä on hirvittävän suuri uhka uskottavuudelle ja siihen, että kansalaiset uskovat demokratiaan, Hursti korostaa.