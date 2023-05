Suomeen kaavailtu jättimäisiä vetyhankkeita – riittääkö niille sähköä?

– Sähkön hintakehitys näyttää kuluttajan näkökulmasta erittäin hyvältä. Kansainvälinen teollisuus on kiinnostunut Suomesta sen takia, että meillä on paljon uusiutuvaa tuotantoa ja edullista sähkön hintaa näköpiirissä. Eli tämä uusi kulutus ruokkii näitä uusia tuotantoinvestointeja. Positiivinen kierre voi jatkua, kertoo strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä Fingridistä.

– Suomessa on noin 6 000 megawattia asennettua kapasiteettia ja meidän tuulivoimakapasiteetti kaksinkertaistuu 3-4 vuoden aikana eli todella vahvaa on kasvu. Pidemmällä aikavälillä myös aurinkovoima tulee ottamaan Suomessa roolia ja 2030-luvulla merituulivoima tulee mukaan, Heikkilä sanoo.

Vetytalous alkutekijöissä

– Aika alkaa olla kypsä, että näiden yritysten toiminta alkaa tulla kannattavaksi. Sähkön hinta on alhaalla puhtaan tuotannon ansiosta ja elektrolyysereiden hinta on puolittunut. Me nähdään, että näiden puhtaiden teknologoiden kehitys on vuosikymmenten työtä. Nyt ne on markkinoille kypsiä investointikohteiksi. Sen takia niitä investointeja nyt viedään eteenpäin, EK:n johtava asiantuntija Janne Peljo kertoi keskiviikon Huomenta Suomessa.