Väärin suunniteltu maalämpökaivo voi hyytyä jopa parissa vuodessa – tämä Ruotsin esimerkki ei olisi enää mahdollista Suomessa

Halvalla saa huonoa

Ensimmäiset maalämpötalot rakennettiin Suomessa jo 70-luvulla. Maaperän hyödyntäminen asuinrakennusten lämmitysmuotona on keksintönä kuitenkin peräisin jo vuodelta 1853, jolloin brittiläinen fyysikko ja keksijä William Thomson hahmotteli ensimmäisen maalämpöpumpun.

Maalämpöä on yleisesti ottaen pidetty takuuvarmana ja pitkäikäisenä lämmitysmuotona, mutta siihenkin sisältyy riskejä. Pahimmassa tapauksessa maaperä voi kylmentyä niin, että siitä saadaan lämpöä vasta maaperän elvyttyä.

Lämpökaivot hyödyntävät kallioperään valmiiksi varastoitunutta lämpöä, jonka varassa lämpöpumput toimivat tehokkaasti mitoituksesta riippuen esimerkiksi 30 tai 50 vuotta. Koska kaivoja on rakennettu Suomessa jo useiden vuosikymmenien ajan, alkavat ensimmäiset pumput olla jo käyttöikänsä lopussa.

Oikein tehty ei jäädy

Asmo Huusko tietää, että maaperän kylmenemisoireita ja jopa jäätymistä on tullut vastaan kaivokenttien tapauksissa jo toisena lämmityskautena, kun kaivot on porattu vieri viereen toisiaan.

– Yksittäinen pientalon kaivo on voinut oirehtia lämpöpumpun väärien parametrien vuoksi myös vuoden, parin ikäisenä. Näistä tapauksista on aikaa kuitenkin jo noin kymmenen vuotta eli mitoitusosaaminen on ilahduttavasti aivan eri tasolla nykyään.