Tutkimus: Ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset pienemmät Suomeen talouteen kuin muihin maihin – vihreä siirtymä parantaa kilpailukykyä

Vihreä siirtymä on todennäköisesti lähivuosikymmeninä Suomen talouden kannalta tärkeämpi asia kuin ilmastonmuutos. Näin arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla), Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin valtioneuvostolle laatimassa tutkimuksessa.

Raportissa todetaan, että ilmastonmuutoksen ja siihen varautumisen vaikutuksista julkiseen talouteen on vasta vähän tutkimusta. Tieto on lisäksi epävarmaa, koska ilmastonmuutoksen etenemistä ei tunneta varmasti.

Osa kunnista on varautunut heikosti

Tutkimuksessa analysoitiin myös kuntien varautumista ilmastonmuutoksen talousvaikutuksiin. Tulosten mukaan osa kunnista on tehnyt riskikartoituksia ja riskejä on huomioitu esimerkiksi kaavoituksessa, rakennustoiminnassa ja kunnallistekniikan kehityksessä. Alueellista energiavarmuutta on paikoin pyritty parantamaan.