Jäävätkö sähkön kauhuhinnat historiaan? Nämä käänteet auttavat laskujen kanssa tuskailevia

Sähkön hinta nousi pääosin, koska venäläisestä energiasta luovuttiin. Tällä hetkellä yksi viidesosa koko Euroopan sähköstä tuotetaan edelleen maakaasulla, vaikka sitä on korvattu merkittävissä määrin muista lähteistä.

– Ilman muuta on mahdollista, että sähkön hinta voi ajoittain nousta hyvin korkealle, kuten edellisenäkin talvena. Mutta keskimääräinen hintataso-odotus on selvästi matalammalla kuin edellisenä talvena. Lauha talvi on auttanut meitä ja eurooppalaiset maakaasuvarastot ovat nyt paremmassa tilanteessa, Salomaa sanoo.