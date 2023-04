Bessin koreografi Sebastian Visa on monen näyttävän lavashow'n taustalla – tanssii itsekin koroissa ja murtaa stereotypioita siitä "mitä pojat eivät saisi olla"

Kun artisti Visa Venus, eli tanssinopettaja ja koreografi Sebastian Visa astuu huoneeseen, se täyttyy väreistä. Visa vetää korkokengät jalkaansa, alkaa tanssia ja huomio kiinnittyy häneen täysin. Sitten huomaa itsekin liikkuvansa musiikin tahdissa hänen askeliaan vaistonomaisesti jäljitellen, vaikka on paikalla vain katselijana.

Vantaalta alunperin kotoisin oleva Visa on toiminut koreografina muun muassa Ellinooralle , Jannika B:lle sekä Bessille , jonka keikkakokoonpanon taustatanssijana Visa on myös tällä hetkellä. Lisäksi Visa julkaisee musiikkia itsenäisenä artistina.

– Silloin kun olen ensimmäistä kertaa ikään kuin lähtenyt tanssimaan koroissa, niin sehän on tapahtunut tanssisalissa ja ikään kuin sellaisessa tilanteessa, jossa kukaan ei pysty tuomitsemaan minua, koska ollaan oltu ystävien kanssa siinä tilanteessa.

Ei noin, sä et voi tehdä noin. Ei pojat tee noin, pelkästään tytöt voi. Ei noin, miks sä käyttäydyt noin. Mikset voi olla niinku luoja sut loi.

– Minun mantrani on ikään kuin se, että mitä vähemmän sinua kiinnostaa, mitä muut ajattelevat, niin sen kivempaa sinulla on. Mitä enemmän kehtaat olla itsesi ja tehdä asioita, joita haluat, niin sen kivempaa on olla.