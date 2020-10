Suojamaskeista on tullut globalisaation symboli, arvioi dosentti – mutta miksi niiden käytöstä kinastellaan yhä Suomessa?

Suomessa suojamaskeihin liittyvä keskustelu on viime päivinä yltynyt hallituksen ja opposition väliseksi poliittiseksi kamppailuksi. Osissa muuta maailmaa maskit ovat olleet arkea jo kauan ennen koronapandemiaa.

Kiinassa itsekin asuneen Milttonin varatoimitusjohtaja Katri Makkosen mukaan saasteisemman ilman takia maskien käyttö suurkapungeissa on sopinut esimerkiksi aasialaisille jo pitkään ennen pandemiaa. Taustalla on luonnollisesti myös kulttuurieroja.

– On tietynlainen kohteliaisuus suhteessa toisiin, tämä koskee erityisesti Japania. Missään nimessä en halua sairastuttaa muita, pidän siis maskia kun minulla on pienikin köhä. Suomessa sellaista ajatusta ei ole: on menty ennenkin töihin, kun ei ole kehdattu jäädä kotiin pienen flunssan takia, Makkonen arvioi.