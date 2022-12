Sunny Car Centeristä visioitiin suuria, mutta pystyyn saatiin vain mainostolppa – keskusta suunnitelleen Markku Ritaluoman rikossyytteet oikeuteen vuosien jälkeen

Valmisteluistunnon yhteydessä syyttäjän haastehakemuksen ja esitutkintapöytäkirjan on määrä tulla julki. Sunny Car Centeriin liittyviä oikeudenkäyntejä on istuttu eri tuomioistuimissa siitä lähtien, kun hanke kaatui 2010-luvun puolessavälissä. Nyt alkava oikeudenkäynti on kuitenkin ensimmäinen vyyhtiin liittyvä rikosprosessi, jossa Ritaluoma on syytettynä. Esitutkinta ja syyteharkinta ovat yhteensä kestäneet vuosia.