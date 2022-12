Talousrikoksista syytetty Sunny Car Center -johtaja väitti poliisille, että vanha liikekumppani halusi kostaa hänelle

Ritaluoma kertoi asiasta poliisille häntä itseään koskevassa talousrikostutkinnassa. Ritaluoma on vuosien ajan sanonut, että joutui huijatuksi etsiessään autokauppakeskukselle rahoitusta.

– Kun olin useita kertoja vieraana Moskovassa, he olivat hyvin avoimia minulle ja näyttivät paljon, mitä tekevät. Tämä kasinotalous oli heille vain rahanpesua, näin ymmärsin. Siihen kuului prostituutio, huumekauppa ja he tekivät ns. hakkerointia, Ritaluoma kertoi kuulusteluissa.

Vanha riita jäänyt oikeuden arkistoihin

– Olen aivan varma, että (venäläismies) on Global Organizationin takana oleva omistaja, Ritaluoma kertoi poliisille myöhemmin kuulusteluissa.

Syyttäjät vaativat Markku Ritaluomalle vuosia vankeutta

Aiemmissa riitaoikeudenkäynneissä Ritaluomaa kuultiin videoyhteydellä. Ritaluoman ei tarvinnut itse osallistua perjantain valmisteluistuntoon. Hän on ennakkovastauksessaan kiistänyt syytteet.

Useita oikeudenkäyntejä, ensimmäinen rikosjuttu

Hämeenlinnaan suunniteltuun autokauppakeskus Sunny Car Centeriin liittyviä oikeudenkäyntejä on istuttu eri tuomioistuimissa siitä lähtien, kun hanke kaatui 2010-luvun puolessavälissä. Perjantaina käynnistynyt oikeusjuttu on kuitenkin ensimmäinen, jossa Ritaluoma on syytettynä kokonaisuuteen liittyvistä rikoksista.