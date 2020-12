Lohjan turman rekkakuski MTV:lle: Ratti kääntyi vasemmalle ja sitten ei ollut mitään tehtävissä – "Olin ihan satavarma, että kaikki kuolevat"

Henkilöauto olisi ruhjoutunut täysin

Kilometrien kerttyessä kolari on lähes väistämätön

Annan mukaan kilometrien kertyessä on lähes väistämätöntä, että jossain vaiheessa kuljettaja joutuu kolariin. Aihe on yleinen keskustelunaihe ammattilaisten kesken, ja Annan mukaan enemmän sääntö kuin poikkeus, että kolariin päädytään viiden vuoden uran jälkeen. Hän itse on toiminut kuljettajana 13 vuotta, joten todennäköisyyksiä vastaan on ajettu jo kauan. Onnekkaasti kaikki selvisivät rytinästä ehjin nahoin.