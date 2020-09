Sujuvasanainen kauppias Teemu keräsi lyhyessä ajassa 51 000 seuraajaa Tiktokissa: "Emme halua olla kasvoton ruokakauppa"

Helsingissä K-Supermarket Redissä kuvataan taas uutta Tiktok-videota. Vuoden alkupuolella syntyneellä HraKauppias -tilillä on jo noin 51 000 seuraajaa.

– Meidän jokaisella somekanavalla on vähän erilaista sisältöä, koska kohderyhmät ovat hyvin erilaisia, sanoo K-Supermarket Redin kauppias Teemu Tikkala.

– Me olemme aina seuranneet nuorisoa siihen uuteen seuraavaan somekanavaan. Facebookissa meillä on tietoiskuja, laadukkaampia kuvia ja pieniä videoita. Tiktokissa taas hassuttelua ja sketsijuttuja. Vähän rohkeampaa, koska yleisö on siellä nuorempaa.