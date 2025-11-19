Oulun Kärppien ratkaisevan maalin tehnyt Aleksi Antti-Roiko sai ikävän iskun kasvoihinsa Kiekko-Espoon John Stevensin poikittaisesta mailasta.
Kärpät voitti Kiekko-Espoon 3–1-lukemin keskiviikkoiltana. Patrik Virta ja Jere Väisänen onnistuivat maalinteossa maalittoman avauserän jälkeen.
Ottelun kolmannessa erässä Antti-Roiko palautti Kärppien johtoaseman, kun hänen maannuoliaisensa valui yllättävän helposti Petteri Rimpisen selän taakse.
