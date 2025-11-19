Oulun Kärpät on tehnyt vuoden mittaisen jatkosopimuksen tehohyökkääjä Roni Hirvosen kanssa. Kärpät paljasti sopimusuutisen keskiviikkoiltana ennen SM-liigan kotiotteluaan Kiekko-Espoota vastaan.

Espoosta lähtöisin oleva Hirvonen pelaa väkevää kautta Kärppien riveissä. 23-vuotias on takonut 21 otteluun seitsemän maalia ja 14 syöttöpistettä (7+14=21) ja kantaa kultakypärää meneillään olevassa ottelussa Kiekko-Espoota vastaan.

– Meillä on käynnissä hyvä projekti. Uskon tosi paljon tähän joukkueeseen ja organisaatioon. Mielestäni meillä on hyvä valmennus ja hyvät pelaajat, ja koen, että minuun luotetaan täällä. Tavoitteeni on kehittyä ja ottaa seuraava askel urallani, ja uskon, että tämä on siihen paras paikka ensi kaudella, Hirvonen kommentoi Kärppien tiedotteessa.

Hirvonen on edustanut SM-liigassa myös Porin Ässiä ja Helsingin IFK:ta. Hän on NHL-seura Toronto Maple Leafsin toisen kierroksen vauraus vuodelta 2020.